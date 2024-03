F1 | GP Australia 2024 | numeri | statistiche | curiosità Michael Schumacher e la McLaren comandano ancora “down under”

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Il terzo round del Mondialedi Formula Uno si terrà il 24 marzo. Il Circus sarà di scena a Melbourne, ove si assisterà al Gran Premio di, arrivato quest’anno alla sua 38ma edizione iridata. Sarà però la 27ma a tenersi sull’attuale palcoscenico, inaugurato nel 1996. Dal 1985 al 1995 si è difatti corso nella città di Adelaide. Il trasloco dallo Stato dell’Meridionale allo Stato del Victoria, ai tempi avvenuto per questioni relative alle legislazione in termini di pubblicità del tabacco, ha coinciso anche con lo spostamento temporale della gara. Inizialmente era collocata tra fine ottobre e inizio novembre, mentre dalla seconda metà degli anni ’90 è stata traslata fra fine marzo e inizio aprile. Dal 1996 al 2019, Melbourne ha avuto l’onore di aprire il Mondiale di F1 per ben 22 volte! Non esiste gara che possa ...

Continua il mondiale di Formula 1 2024 con il GP d’Australia su Sky Sport e in streaming su NOW. L’appuntamento in Australia Riparte il campionato 2024 di Formula 1 con il circus che sbarca a ... (sportintv.eu)

Formula 1, Gran Premio di Australia: gli orari in tv su Sky, TV8 e Now - Riparte il campionato 2024 di Formula 1 con il circus che sbarca a Melbourne per il Gran Premio di Australia. Appuntamento giovedì 21 con la conferenza stampa dei piloti, alle 13, per poi attendere la ...gpone

La F1 in Australia, Red Bull e Verstappen a caccia del tris tra polemiche e veleni - Cose dell’altro mondo. La F1 si trasferisce nell’emisfero sud del pianeta, portando con sé verità e misteri: la Red Bull rimane sì la macchina da battere con al volante Max Verstappen, ma ...repubblica