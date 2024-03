Europee | Renzi | ‘pronti ad andare da soli | corriamo per quarto posto’

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Roma, 20 mar. (Adnkronos) – Se alle elezioni“si realizzerà una lista di scopo” tra le forze politiche dell’area di centro, “come proposto da Più Europa, noi ci saremo. Altrimenti andremo daconvinti di superare agevolmente lo sbarramento: il 5% è alla nostra portata. Anzi, correremmo per ilposto insieme a Fi e Lega. Sono pronto a metterci la faccia, e il cuore, in tutti i collegi”. Lo dice Matteo, leader di Italia Viva, in un’intervista a ‘La Stampa’. Consapevole che “uno spazio centrale che si allontani dagli opposti estremismi è possibile solo alle, grazie al proporzionale”.Quanto alla possibilità di “scossoni” per la maggioranza dal voto europeo, in passato evocata dallo stesso, l’ex premier sostiene di vedere “la premier nervosa, anche ieri ...

