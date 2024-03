Europee | crescono le destre Addio al Green Deal? Cosa dice il sondaggio

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d’Italia, ha puntato all’obiettivo ambizioso del 26% per le prossime elezioni. Un azzardo o una scommessa, fatto sta che ilIpsos pubblicato oggi da Corriere della Sera attesta il premier poco sopra quella soglia: al 27%, un punto in più rispetto a quanto conquistato alle politiche del 2022 ma quasi tre punti sotto quel 30% sfiorato nei sondaggi degli ultimi mesi. Di sicuro il bottino meloniano di parlamentari rispetto all’ultima eurocamera aumenterà, ma basterà per scongiurare quel “patto ambientalista” tra popolari, socialisti, centristi e verdi che ha prodotto il “”? Vediamo. Il risultato dei partiti: ilIlha posto in luce comunque un sostanziale distacco tra Fratelli d’Italia e gli altri partiti, ...

Meloni, trattare alcuni paesi Ue come paria indebolisce l'Europa - (ANSA) - ROMA, 19 MAR - "Trattare come paria alcuni paesi dell'Unione europea indebolisce l'Europa non la rafforza ed è quello che abbiamo visto in questo contesto: dividere l'Ue per ragioni di ...notizie.tiscali

Europee, l’asticella di Meloni al 26%: «Una vittoria se confermo quel risultato. Alla politica rinuncerei solo per mia figlia Ginevra» - E proprio nello scacchiere europeo, la premier piazza il nostro paese ai primi posti: «Oggettivamente l’Italia lo scorso anno è cresciuta più della media europea, una cosa che non si vedeva da ...corriere

Borsa: l'Europa conclude in positivo, Madrid +1% - la Borsa migliore è stata quella di Madrid che è salita di un punto percentuale, seguita da Amsterdam (+0,7%) e Parigi, in rialzo dello 0,6%. Più caute Francoforte (+0,3%) e Londra, cresciuta dello ...tuttosport