Euro poco mosso | a 1 | 0869 dollari

Acqua salata: le famiglie fiorentine spendono 265 Euro in più della media nazionale - Ben 743 Euro per la bolletta dell’acqua, 265 in più rispetto alla media nazionale che è di 478 Euro. Questa la spesa nel 2023 per una famiglia fiorentina di tre persone con un consumo annuo di 182 ...firenzetoday

Trova 161 milioni di lire che non può più convertire in Euro. La bufala della settimana - La fantasiosa bufala di Lorenzo, che trova 161 milioni di lire ma non può convertirli in Euro. Ve la raccontiamo nell’articolo.techprincess

Roma, tassista rifiuta la cliente disabile: multa da 600 Euro. A Termini lasciata un'anziana in carrozzina - Ha visto passare avanti altri clienti - arrivati dopo di lei nella fila di via Marsala, a fianco della stazione Termini - fatti salire sul taxi dall'autista che, poco prima, aveva rifiutato ...ilmessaggero