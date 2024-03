Estra alla volata playoff E il calendario ’sorride’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Una corsa play off da vivere tutta d’un fiato, in cui Pistoia si presenta ai nastri di partenza in buona posizione. L’attualmente è sesta in classifica con 24 punti, gli stessi di Napoli con cui però è in vantaggio di 2-0 negli scontri direttI. A quota 22 punti c’è un gruppo di squadre composte da Tortona (i biancorossi anche in questo caso sono avanti 2-0 negli scontri diretti), Sassari (1-1 ma con peggiore differenza canestri), Scafati (1-1 ma con peggior differenza canestri) e Trento, con i biancorossi sconfitti all’andata.fine della stagione mancano sette giornate e l’avrà quattro partite in casa, Treviso, Reggio Emilia, Brindisi e Varese, e tre fuori, Bologna, Pesaro e Trento. Reggio Emilia, che è davanti ai biancorossi di due punti (26), giocherà tre gare in casa, Milano, Brindisi e Napoli e quattro fuori, ...