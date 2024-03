Essere Animali denuncia allevamenti di polli di KFC in Italia | “Animali agonizzanti e con ferite aperte | violenze degli operatori | petto e zampe bruciate”

Roma , 20 marzo 2024 – “Con la designazione del primo Garante per la Tutela e il Benessere degli animali di Roma Capitale , manteniamo un impegno che con il sindaco Gualtieri avevamo preso fin ... (ilfaroonline)

“Dopo più di un anno dalla scadenza dell’avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla nomina del Garante per il benessere e la tutela degli Animali, il Campidoglio non ha ancora ... (italiasera)