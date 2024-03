Espianto a cuore fermo Il primo al San Jacopo Un raggio di speranza nell’attesa di un organo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Un intervento innovativo, che dà nuove speranze a tutti i pazienti in attesa di. L’operazione è stata effettuata per la prima volta all’ospedale San: si tratta del prelievo di un(il fegato) da un donatore deceduto dopo arresto cardiaco. L’a "" è innovativo, sia per la complessità di esecuzione, sia perché apre ulteriori prospettive nei pazienti in attesa di. "Ringraziamo sentitamente i familiari perché hanno compreso che le vite di tantissime persone sono legate alle donazioni – ha detto la dottoressa Lucilla Di Renzo, direttore sanitario del presidio - Oggi il nostro ospedale ha raggiunto un importantissimo traguardo anche grazie all’elevatissima collaborazione che si è realizzata tra più strutture e più ...