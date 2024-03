Erbazzone | la torta salata per la Pasquetta Ricetta contadina

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Quando penso ad un pic nic di primavera, subito mi immagino di gustare l’su un prato fiorito, tra il profumo della campagna e gli schiamazzi dei bambini. Si tratta di unarustica,, con un ripieno di parmigiano, pancetta e bietole o spinaci, tipica dell’Emilia Romagna. Ha un impasto leggero, fragrante, ambrato che invita all’assaggio. Originariamente era considerato un piatto povero. Le massaie lo preparavano per i loro mariti contadini di modo che potessero portare con loro un pasto nutriente, ma leggero da consumare nei campi. Oggi è apprezzatissimo e spesso è presente nei buffet per le festicciole. Per realizzarlo non dovremo fare altro che impastare la sfoglia e rosolare gli ortaggi, assemblare il tutto e infornare. Che ne dite di cucinarlo insieme? Mettiamoci al lavoro, si ...