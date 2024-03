“Era una peccatrice” | l’Iran rifiuta la salma della studentessa morta asfissiata in auto Il padre del fidanzato | “Erano vestiti”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Una tragedia nella tragedia.-secondo quanto riportano Il Mattino e Il Messaggero –no il rimpatriodi Vida Shahvalad, la 21enneiraniananella notte tra venerdì e sabato scorso insieme alVincenzo Nocerino, di 24 anni. I due ragazzi sono stati trovati senza vita nell’parcheggiata in un garage a Secondigliano (Napoli), uccisi dal gas di scarico dell’lasciata accesa pare per riscaldarsi. Nel paese islamico – dove la polizia morale arresta le donne che indossano il velo e che in alcuni casi sono morte mentrenella loro custodia come Masha Amini – la notizia che la giovane fosse incon un uomo è stata riportata con sdegno dalla tv. ...