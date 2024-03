Era stato condannato in Francia per ricettazione | macedoone arrestato dai carabinieri di Arluno

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 20 marzo 2024)(Milano) – Un cittadino macedone ricercato ine poi un cittadino cileno giàtra le altre cose per rapina e, infine, anche un italiano condotto in carcere per scontare la sua condanna per associazione per delinquere: negli ultimi giorni didella Compagnia di Legnano si sono occupati di eseguire una serie di ordini di carcerazioni, il primo dei quali effetto di un mandato di cattura internazionale. I militari della stazione di, infatti, hanno arreieri sera in esecuzione di un mandato di arresto europeo un cittadino di 45 anni, nato in Italia, residente a Vanzago e domiciliato a San Vittore Olona, ma di nazionalità macedone. L’uomo, che èpoi condotto al carcere di San Vittore a Milano, era...