Equinozio di Primavera | nel 2024 arriva in anticipo

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Stiamo per salutare l’inverno e dare il benvenuto allae a segnare questo momento è l’di. Momento cruciale del calendario astronomico (ma non solo) che per ilsembrare in. L’dicorrisponde al primo giorno die in questa data si svolgono i festeggiamenti che segnano l’inizio ufficiale della nuova stagione. In tutto il mondo (e in certi paesi in modo particolare) si celebra questa ricorrenza con grande fermento, per ricordare la fine della stagione rigida e l’inizio di quella rigogliosa caratterizzata da frutti e fiori. L’di, inoltre, demarca il ritorno del Sole e delle temperature miti. Germoglio ...