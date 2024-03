Equinozio di Primavera | fino al 2043 sarà sempre il 20 marzo

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Arrivederci inverno. Oggi esattamente alle ore 04,06 italiane, è scattato l’di. Come si spiega nel video si tratta del giorno dell’anno caratterizzato da 12 ore di luce e 12 di buio. L’, però, non corrisponde all’intera giornata, come spesso si pensa, ma a un singolo istante, quello in cui il Sole attraversa l’equatore celeste, che può essere considerato come la proiezione della linea dell'equatore terrestre sulla sfera celeste: ecco perché, oltre alla data, gli equinozi hanno anche un orario ben preciso.