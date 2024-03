Equinozio di primavera 2024 | significato | tradizione e misteri

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2024) L’disegna l’inizio della nuova stagione dopo i mesi freddi dell’inverno, con temperature più miti e il risveglio del mondo della natura. Non a caso fin dall’antichità erano previsti festeggiamenti e celebrazioni per questa occasione.di: perché nelcade il 20 e non il 21 marzo I popoli antichi Millenni fa, in Mesopotamia, l’dirappresentava anche l’inizio dell’anno. Nella cultura persiana, ancora ai nostri giorni, la ricorrenza detta Norooz segna allo stesso tempo l’die il Capodanno. Sono entrambi momenti dedicati alla preparazione di piatti tradizionali all’insegna della prosperità. In Egitto si teneva una festa, chiamata Sham el Nessim, legata ...