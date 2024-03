Endless Love anticipazioni | puntata di giovedì 21 marzo 2024 | discussioni in famiglia | gelosia e colpi di scena

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di mercoledì 20 marzo 2024)21, la serie turcatornerà su Canale 5 alle 14:10 con la sua undicesimadoppiata in italiano e grazie alle straordinarieche stiamo per darvi, tratte dalle puntate turche originali, potrete sapere esattamente cosa succederà tra i protagonisti. Questo episodio mostrerà un momento di fragile infermità per Ozan, che farà preoccupare tutta laSezin; anche a casa Soydere ci saranno preoccupazioni, litigi e riconciliazioni. Tuttavia, Kemal riceverà una sorpresa inaspettata. Ma andiamo nei dettagli delle anteprime.: Ozan fa preoccupare tutti Dopo aver scoperto Emir a letto con Banu, è iniziato un periodo complicato per ...