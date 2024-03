Emozioni e luoghi della ’Strada che incanta’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 20 marzo 2024) SASSO MARCONI Tutto esaurito lunedì sera al cinema comunale di Sasso Marconi per la proiezione in anteprima nazionale del documentario: La strada che incanta. StoriascopertaVia degli Dei. 78 minuti con la regia di Diego Zucchetti per raccontare le origini e anche le ragioni del successo del cammino, che con le 22mila presenze registrate lo scorso anno risulta il più frequentato del nostro Paese. Itinerario antico, ma cammino moderno, visto che quest’anno sono in programma i festeggiamenti per i primi dieci anni dalla sottoscrizioneconvenzione firmata dai dodici Comuni attraversati dal cammino: Bologna, Casalecchio, Sasso, Monzuno, San Benedetto Val di Sambro sul versante emiliano e Firenzuola, Barberino di Mugello, Scarperia e San Piero a Sieve, Borgo San Lorenzo, Vaglia, Fiesole e Firenze sul versante ...