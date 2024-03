Emergenza Fortitudo Fantinelli e Aradori | niente match a Latina

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Sembra un bollettino di guerra, più che uno medico quello di ieri della. La Final Four di Coppa Italia costa cara alla formazione biancoblù che perde per la sfida di sabato asia capitan Matteoche la sua punta di diamante Pietro. Dopo essere sceso in campo nei due ravvicinati impegni di Coppa Italia,necessita infatti di alcuni giorni di riposo a causa di un’acutizzazione dolorosa della caviglia sinistra recentemente distorta.svolgerà nei prossimi giorni apposite terapie farmacologiche e fisiche e sarà rivalutato solo la prossima settimana. Sabato mancherà anche. In seguito al forte colpo al braccio sinistro rimediato nella sfida con Trapani, l’ala bresciana si è sottoposta agli esami diagnostici ...