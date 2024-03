Emanuela Lardi | “Per trovare la casa perfetta in Costa Smeralda occorre una buona conoscenza del territorio”

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2024) (Adnkronos) - Sono aumentate negli anni le esigenze di chi cerca una villa o un appartamento di pregio in questo esclusivo angolo di Sardegna. La giusta consulenza e l'efficienza in ogni passaggio fanno la differenza in un'intermediazione immobiliare. Sassari, 20 marzo 2024.Laè un polo di eccellenza del turismo di lusso in Sardegna,scelta soprattutto nei mesi estivi. Un lembo di terra che conserva tutta la sua identità mediterranea e accoglie con bellezza genuina e paesaggi dove perdersi e ricaricarsi. Tante sono le spiagge belle e famose della, in cui protagonista assoluto è il mare cristallino che disegna in maniera inconfondibile la. Questo splendidoè la destinazione ideale per una vacanza indimenticabile, ma anche per una scelta di ...