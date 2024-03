Elly Schlein a Giorgia Meloni | “Pretenda da al-Sisi gli indirizzi degli imputati per l’omicidio di Regeni”

(Di mercoledì 20 marzo 2024) La segretaria del Partito democratico ricorda alla Camera tutte le giravolte di: "Si è accorta che Putin non è un sincero democratico e che per recuperare l'evasione servono controlli e digitalizzazione".

"Non mi permetto di dare consigli a Elly Schlein ; negli anni ho visto una Sinistra impegnata nella demonizzazione degli avversari mentre la politica dovrebbe essere rispetto dell'avversario, non ... (fanpage)

Sondaggi politici elezioni europee: FdI primo partito, testa a testa tra Lega e Forza Italia. Cinque stelle tallonano il Pd - Ha settato lei la barra: "vorrei replicare il voto delle politiche". In un voto: 26 per cento. Giorgia Meloni resta prudente sulla cavalcata elettorale da qui alle urne europee di ...ilgazzettino

Ucraina, Schlein: Pd sempre coerente, è Meloni che cambia faccia - Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, intervenendo in Aula in dichiarazione di voto sulle risoluzioni in vista del Consiglio Ue. Intervento in cui Schlein elenca tutti i punti su cui a suo ...askanews

Sondaggi politici elezioni europee: FdI primo partito alle Europee, testa a testa Lega-FI - Ha settato lei la barra: "vorrei replicare il voto delle politiche". In un voto: 26 per cento. Giorgia Meloni resta prudente sulla cavalcata elettorale da qui alle urne europee di ...ilmessaggero