Elezioni europee | il sondaggio Ipsos | Meloni al 27% | Pd e M5s restano indietro

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Come andranno le prossimee quale peso avranno sul governo italiano? A giudicare dai sondaggi, Giorgiapotrebbe mettere sul piatto della bilancia la chiamata alle urne del prossimo 8 e 9 giugno come una vera e propria vittoria, dopo aver fissato in questi giorni l’asticella al 26%: “Per me sarebbe una vittoria confermare il risultato che mi ha portato al governo” aveva infatti dichiarato la premier in un’intervista ad Agorà. Un desiderio che pare destinato a realizzarsi: secondo unrealizzato in esclusiva per Euronews, Fratelli d’Italia otterrà infatti il 27 per cento, distanziando agevolmente gli avversari. Il Partito democratico di Elly Schein si fermerà un punto sotto al 20%, inseguito dal Movimento 5 Stelle di poco sopra al 17%. A seguire dovrebbero ...