Elezioni europee | il sondaggio Ipsos | Meloni al 27% | Pd e M5s inseguono a distanza In Francia vola l’estrema destra

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Sembra proprio chepotrà considerare una vittoria le prossime. L’8 e 9 giugno 2024 i cittadini dell’Ue sono chiamati alle urne nei rispettivi Paesi per rinnovare il Parlamento europeo. E la premier italiana oggi – 19 marzo – ha fissato l’asticella al 26 per cento per Fratelli d’Italia: «Per me sarebbe una vittoria confermare il risultato che mi ha portato al governo», ha detto in un’intervista ad Agorà. Secondo ilrealizzato in esclusiva per Euronews, Fratelli d’Italia otterrà il 27 per cento, distanziando agevolmente gli avversari. Il Partito democratico di Elly Schein si fermerà un punto sotto al 20%, inseguito dal Movimento 5 Stelle di poco sopora al 17%. Appaiati all’8% gli altri due partiti di maggioranza, Lega e Forza Italia. L’unico altro partito che ...