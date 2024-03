Elezioni dopo l' estate Meloni con FI | Calenda e Renzi Conte e Salvini tornano insieme | asse contro il sistema

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Scenari. Ipotesi. Rumor. Ma in politica di certezze non ce ne sono e spesso, anzi quasi sempre, due più due non fa quattro ma fa anche cinque o sei. Tutto ciò per spiegare che sottotraccia, dietro le quinte, si ragiona su possibili svolte e colpi di scena, tanto nella maggioranza quanto... Segui su affaritaliani.it

Mafia, Bari e il commissariamento del Viminale: cosa è successo Arresti, infiltrazioni e personaggi chiave: ecco cosa sappiamo - L'inchiesta da cui nasce la decisione del Viminale di nominare una commissione d'accesso per valutare l'eventuale infiltrazione criminale nell'amministrazione comunale di Bari ...corriereadriatico

Bari, l’ombra dello scioglimento per mafia sul voto. Come funziona l’iter e chi decide: la legge detta il calendario, ma la partita è politica - Il Comune di Bari rischia davvero di venire sciolto per condizionamento mafioso nel bel mezzo delle Elezioni amministrative, fra il primo e il secondo turno In pura teoria sì, ma la partita si gioca ...ilfattoquotidiano

Elezioni europee. Riunione della segreteria nazionale del Psi - Si è riunita oggi a Roma la segreteria nazionale del Psi convocata dal segretario del partito Enzo Maraio per fare il punto sulle interlocuzioni politiche in atto, in vista delle Elezioni europee del ...partitosocialista