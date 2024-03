Elezioni Denso Avellino | Nuovi equilibri sindacali

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa Fismic/Confsal esce rafforzata dalla tornata elettorale e diventa l’ago della bilancia per la gestione della fabbrica di Pianodardine Vince nel collegio degli impiegati ed elegge RSU Antonio Capozzo e si rafforza in mezzo agli operai eleggendo Rullo Massimiliano tra i più votati del consiglio di fabbrica. Dopo 10 anni l’UGLM perde il primato e scende sotto quota 200. Il passaggio alla Uilm di uno dei suoi esponenti di spicco, in netto dissenso con la Segreteria Provinciale, consente alla Uilm di vincere lee di eleggere tre delegati. Un delegato ciascuno per Fim e Fiom. Il risultato delleallacommenta a caldo Giuseppe Zaolino Segretario Generale Fismic, era nell’aria da tempo. La credibilità della rappresentanza si conquista nella quotidianità mantenendo coerenza e concretezza. ...

Elezioni Denso - La Uilm con 338 voti e 3 Rsu su 9 vince le Elezioni alla Denso e diventa il primo sindacato. Premiata la coerenza, la serietà e l’impegno di un gruppo dirigente che in questi anni è stato sempre punto ...irpinia24

Roberto Speranza candidato alle Elezioni in Basilicata Ex ministro rifiuta e confessa: "No Vax mi minacciano" - Roberto Speranza non sarà il candidato del campo largo in vista delle Elezioni regionali in Basilicata. Al termine di settimane di tensioni nel centrosinistra quello che poteva essere il nome “ovvio” ...notizie.virgilio

Winnie e i "Giorni felici" di Beckett, all'Elfo Puccini di Milano un capolavoro del teatro dell'assurdo - L'opera in cui "non succede nulla" Frongia ci propone la sua interpretazione di un testo problematico e Denso di interrogativi sulla nostra condizione nel mondo contemporaneo, in cui Winnie recita la ...tgcom24.mediaset