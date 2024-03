Elezioni Casal di Principe | Fratelli d’Italia inizia la scelta del candidato sindaco

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 20 marzo 2024)di. In un contesto politico in continua evoluzione, il gruppodi, coordinato da Lucia Cerullo, continua a ragionare del futuro. La lista di potenziali candidati, che comprende Ottavio Corvino, Elisabetta Corvino, Antonio Natale, Marisa Diana e Marco Coronella, riflette un ampio spettro di competenze e visioni per il futuro della città. La fasele di consultazione, contraddistinta da un approccio aperto e privo di pregiudizi politici, ha segnato un momento di sorpresa positiva per il gruppo FdI, attualmente l’unico partito in campo. Tale apertura ha facilitato un dialogo costruttivo, ponendo le basi per una valutazione attenta e ponderata dei candidati. Con la ...