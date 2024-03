Elezioni Basilicata | senza primarie siamo al teatrino | meglio stabilire regole e tempi certi

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Le date del 9 giugno 1991, 18 aprile 1993 e 18 aprile 1999 mi fanno riflettere sulla mia età: ne ho un ricordo molto vivo, ricordo la faccia di Mario Segni (il promotore dei quesiti referendari), ricordo che il clima era mite, c’era aria di cambiamento, faceva bel tempo (Craxi e altri leader di partito invitarono ad andare al mare), era caldo ma non di quello appiccicoso, ero già maggiorenne e credo di aver sempre votato per l’abrogazione della legge all’epoca vigente. Nel ’91 furono abolite le preferenze, nel ’93 il sistema proporzionale, dando vita al Mattarellum, che considero la migliore legge elettorale italiana, con Sergio Mattarella come relatore. Nel 1999, l’ultimo tentativo di eliminare la quota proporzionale fallì, portandoci a produrre solo leggi elettorali che tolgono agli elettori il potere di scelta, consegnandolo ai partiti e ai loro segretari che controllano i candidati ...

Potenza, 19 marzo 2024 – ancora troppi "insulti quotidiani e minacce di morte dalla galassia no vax". Questo il motivo per cui Roberto Speranza ha deciso di non candidarsi alla presidenza delle ... (quotidiano)

Sondaggi politici Elezioni europee: FdI primo partito, testa a testa tra Lega e Forza Italia. Cinque stelle tallonano il Pd - Ha settato lei la barra: "vorrei replicare il voto delle politiche". In un voto: 26 per cento. Giorgia Meloni resta prudente sulla cavalcata elettorale da qui alle urne europee di ...ilgazzettino

Trattative e alleanze per lo più chiuse, è l’ora delle liste - Trattative e alleanze per lo più chiuse, è l’ora delle liste in Basilicata in vista delle prossime Elezioni regionali. Intanto l’ex ministro alla sanità, Speranza affida a Facebook le motivazioni dell ...trmtv

Sondaggi politici Elezioni europee: FdI primo partito alle Europee, testa a testa Lega-FI - Ha settato lei la barra: "vorrei replicare il voto delle politiche". In un voto: 26 per cento. Giorgia Meloni resta prudente sulla cavalcata elettorale da qui alle urne europee di ...ilmessaggero