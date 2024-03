Elezioni amministrative | Teverola Sostenibile incontra i commercianti

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 20 marzo 2024). “” si prepara al secondo incontro dei tavoli tematici. L’appuntamento è fissato per domenica 24 marzo 2024 alle ore 10:30, presso la sede in Via Cavour, 22. “Forti dell’impulso positivo del primo incontro, – afferma Emilio Paone, presidente del comitato – invitiamo ia partecipare attivamente al tavolo di confronto. La vostra presenza è fondamentale per definire le esigenze strategiche del nostro territorio. Il nostro unico interesse è sviluppare un programma che sia vicino ai; elaborare con loro un piano d’azione strategico per sostenere il rilancio economico del territorio. Il confronto aperto e trasparente è fondamentale per creare una visione condivisa per sviluppare idee e proposte per il futuro, che possano rispondere alle esigenze dei ...