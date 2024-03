(Di mercoledì 20 marzo 2024) Lodi, 20 marzo 2024 – L’arte al servizio della sicurezza. Spiegherà questo concetto la, operativa nella polizia scientifica di Mantova e che è riuscita, grazie alla sua laurea alle Belle arti di Brera (con un Master conseguito a Stoccolma), a ricostruire, nel 2017, il volto del noto “stupratore di Rimini”, partendo da semplici indizi. Indagato che era quindi è stato riconosciuto e poi fermato a Imperia, su un treno, mentre cercava di lasciare l’Italia. La vittima aveva infatti descritto alla, per sei ore, i tratti somatici e comportamentali dell’uomo che, qualche giorno prima, l’aveva violentata. La ricostruzione anatomico facciale che laha disegnato, è risultata essere, da comparazione biometrica lineare, corrispondente al 98,7% al vero volto dell’indagato. ...

Castelli Calepio . Assessore ai Servizi Sociali, al Personale e alla Comunicazione dell’attuale maggioranza, Elena Pagani , giorna lista , classe 1987, si candida a Castelli Calepio per diventare ... (bergamonews)

Elena Pagani, chi è la poliziotta artista che con i suoi disegni risolve casi e misteri - La specialista in identikit, in forza alla Scientifica di Mantova, spiegherà a Lodi come ha incastrato, nel 2017, lo stupratore di Rimini, disegnando il suo volto ...ilgiorno

Sicilia, Campagna antincendio anticipata al 15 maggio. Si concluderà il 31 ottobre - Lo stabilisce un decreto dell’assessore regionale al Territorio e Ambiente, Elena Pagana, che ne anticipa per la prima a volta a maggio l’avvio, estendendo a cinque mesi e mezzo il periodo in cui è ...esperonews

L’assessore Pagana al Parco dell’Etna: “Ecco la carta escursionistica” - CATANIA – L’incontro con il Commissario straordinario del Parco dell’Etna, Antonino Lo Dico ed il direttore Giovanni Laudani. Poi, il conforto con i sindaci del territorio. L’assessore regionale al Te ...livesicilia