Educazione e Legalità L’Assessore Fortini | Il Sostituto Procuratore Brunetti e i Carabinieri incontrano studenti di Ercolano

(Di mercoledì 20 marzo 2024). Primavera all’insegna dell’allaall’I.C. 3 “De Curtis Ungaretti di”, nella giornata in ricordo di tutte le vittime di mafia “”: è il binomio imprescindibile su cui si sviluppa il nuovo appuntamento promosso dall’Istituto Comprensivo “De Curtis – Ungaretti di”. L’evento, in programma giovedì 21 Marzo 2024 alle ore 9.30, presso la Sala Teatro dell’IC3 (Padiglione B – primo piano, via Viola 20,) si inserisce in un’ampia progettualità portata avanti dalla Scuola per proporre modelli positivi che possano ispirare i giovani. “Dalla parte dei ragazzi, contro ogni forma di disagio e devianza giovanile”, è il titolo della giornata di ...