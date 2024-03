Edoardo Sanson reagisce all’eliminazione dell’ex Anita Olivieri dal Grande Fratello 2024

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Pubblicato il 20 Marzo,L’ex fidanzato si esprime sull’eliminazione didalè stata recentemente eliminata dale il suo ex fidanzatoha rotto il silenzio sui social, rifiutando qualsiasi possibilità di riconciliazione con l’ex fiamma. L’atmosfera del reality show è infuocata da speculazioni e controversie, in particolare riguardo al triangolo amoroso che coinvolge, Alessio Falsone ed. L’ex concorrente romana, che ha recentemente avviato una relazione con il compagno di concorso Alessio Falsone all’interno della casa del ...

Edoardo Sanson da quando è stato tradito di Anita Olivieri al Grande Fratello con Alessio Falsone oltre alla sofferenza cerca di prenderla con ironia, rispondendo in maniera spiazzante a fan ed ... (anticipazionitv)

Pubblicato alcune chat di Edoardo Sanson , ex fidanzato di Anita Oliveri. L’uomo è apparso contrariato dalla decisione della ex concorrente del Grande Fratello di vivere la sua storia d’amore con ... (fanpage)

Edoardo Sanson non ha gradito la decisione della ex fidanzata Anita Olivieri di vivere alla luce del sole la sua storia d’amore con Alessio Falsone nella Casa del Grande Fratello. Lo rendono noto ... (metropolitanmagazine)

Grande Fratello: Anita Olivieri, l'ex fidanzato le risponde "Sono Cornuto. Mi rivedrai in cartolina" - I telespettatori del Grande Fratello conoscono Edoardo Sanson per i racconti di Anita Olivieri e per averlo visto nella puntata del 14 febbraio, quando il ragazzo entrò nella Casa più spiata d'Italia ...movieplayer

“Cosa accade ora con Anita: Edoardo rompe il silenzio dopo il Grande Fratello. Tenetevi pronti (FOTO)” - Anita Olivieri, giovane romana di 25 anni, ha lasciato il Grande Fratello nel televoto del 18 marzo, a una settimana dalla finale, suscitando sorpresa tra gli spettatori. Ora, tutti gli occhi sono pun ...controcopertina

Grande Fratello: Anita Olivieri per lei è proprio finita | Edoardo pubblica tutto - Nel mondo sempre sorprendente del Grande Fratello, le vicende amorose spesso si intrecciano creando trame degne di un romanzo. Recentemente, il pubblico è ...piusanipiubelli