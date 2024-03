Edilizia ed urbanistica | la sintesi dell’armonia urbana

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Nel contesto dell’evoluzione, l’e l’si intrecciano in un dialogo costante per creare città che siano funzionali, esteticamente gradevoli e socialmente inclusive. Queste due discipline sono fondamentali nel plasmare il tessuto delle città moderne, influenzando il modo in cui viviamo, lavoriamo e interagiamo con il nostro ambiente urbano. L’e l’sono due facce della stessa medaglia. Mentre l’si concentra sulla progettazione e la costruzione di singoli edifici, l’si occupa della pianificazione e della gestione dello sviluppo delle città nel loro insieme. Queste discipline collaborano per creare uno spazio urbano armonioso, considerando aspetti come la densità abitativa, la distribuzione degli spazi ...

La tangente sui progetti edilizi “Una prassi, per me era implicito”: il verbale-confessione dell’ex sindaco veneto arrestato per corruzione - La tangente come una “prassi“, una sorta di automatismo riconosciuto a un politico per la mediazione in un affare, come fosse un venditore di case o terreni e non un pubblico ufficiale che può indiriz ...ilfattoquotidiano

Ricostruzione, servono geometri - Edilizia privata, pubblica, urbanistica. Nella fase cruciale della ricostruzione post sisma, Arquata del Tronto, ha sempre maggiore bisogno di professionalità inerenti a questi settori. Ecco perchè il ...ilrestodelcarlino

Casa di comunità, c’è l’accordo. Sorgerà nell’area ex ferroviaria - Aulla, siglato tra Comune e Asl con la sottoscrizione del sindaco Valettini e della direttrice generale Casani. Il cronoprogramma da seguire sino a fine anno. Un finanziamento da quasi tre milioni di ...lanazione