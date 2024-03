Eden Hazard vuole mantenersi in forma dopo il ritiro | “Non voglio assomigliare a Peppa Pig”

(Di mercoledì 20 marzo 2024) “Mi sto divertendo molto. Mi manca un po’ il calcio, soprattutto stare con i ragazzi nello spogliatoio, ma ora posso fare quello che. Ho dei figli e una famiglia. Posso andare in Belgio a trovare la mia famiglia, i miei fratelli e i miei genitori. Posso fare un sacco di cose”. L’ex attaccante di Lille, Chelsea e Real Madrid,si sta godendo la vitaildal calcio giocato a soli 32 anni e in un’intervista a Standard si è soffermato sulle sue attività per mantenere laideale. “NonPig – scherza -. Gioco a tennis, padel, corro un po’, gioco a calcio con i miei amici e mi mantengo attivo”. Tra Lille e Chelsea,si impose come uno dei più forti calciatori ...

