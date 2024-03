Ecco quale sarà la fine di Vladimir Putin | la profezia di Corona in tv

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Mauroa È sempre Cartabianca va dritto al punto. Le elezioni che si sono tenute in Russia non sono state affatto democratiche. Come è notoè stato rieletto con un plebiscito alla guida del Paese ma di fatto l'opposizione in Russia è stata messa a tacere e alle urne era impossibile mettere in discussione il regime. Perché di regime si tratta. Il voto ha subito un piccolo sussulto quando a mezzogiorno di domenica scorsa in tanti hanno espresso il proprio dissenso controradunandosi davanti ai seggi come invocato dalla vedova Navalny. Un gesto che ha messo in discussione lo strapotere dello Zar per qualche minuto ma che non è servito a fermare di certo l'ondata propagandistica derivata dal risultato delle urne. E anche Maurointervenendo come ogni settimana nel ...