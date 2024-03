Ecco l’attualità del pensiero economico di Einaudi a 150 anni dalla nascita

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Il 2024 è l’anno in cui si celebrano i 150di Luigi. Economista, solido liberale e autorevole uomo delle Istituzioni. “Mai come in questa fase avremmo bisogno di un metodoano come bussola per orientare la nostra società. Conoscere, poi discutere per poi deliberare, in questa sua celebre citazione c’è tutto Luigi, lui che poneva lo studio e il dialogo come presupposti della decisione politica”, ha detto il presidente della Fondazione, Giuseppe Benedetto, aprendo il convegno Buon compleanno Presidente, attualità deldi Luigi, promossoFondazione per celebrare la ricorrenza. L’illustre statista è stato il primo presidente della Repubblica italiana eletto dal Parlamento. ...