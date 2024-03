E-Work | serve più grinta Cvijanovic ancora out

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2024) La domenica da incubo dell’E-è già alle spalle, ma è chiaro che la prestazione di Schio deve essere analizzata e non considerata un semplice incidente di percorso. Il -53 in casa del Famila (soltanto nel novembre del 2021 le faentine avevano fatto peggio in A1 perdendo di 57 in casa con Venezia) non porta di certo strascichi nella classifica, ma gli zero tiri liberi conquistati e i 37 punti segnati di cui soltanto 2 nell’ultimo quarto, devono essere subito cancellati, perché fondamentale sarà avere l’atteggiamento giusto anche nelle sconfitte in vista dei playout. L’E-ha confermato che se viene aggredita sin dalla prima azione perde subito tutte le sue certezze e non è un caso che Seletti abbia spesso rimarcato che le loro avversarie rialzano la testa nel secondo tempo dopo aver sottovalutato la sua squadra nei primi venti minuti. Bisognerà ...