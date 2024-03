È Venuta a Mancare la Madre del Sen Giovanni Legnini

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Chieti - Nella sua casa a Roccamontepiano, questa mattina si è spenta Adelaide d'Alessandro all'età di 94 anni,di, attuale Commissario per la Ricostruzione di Ischia, nonché già vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura e sottosegretario. La signora Adelaide ha concluso il suo cammino questa mattina, dopo che lo scorso 1 gennaio, all'età di 96 anni, era venuto asuo marito Remo. I funerali della signora Adelaide sono previsti per domani, giovedì 21 marzo, alle 15:30 nella chiesa di S. Maria de Lapide, situata nella contrada Terranova di Roccamontepiano. leggi tutto

