E' ufficiale | Todde proclamata presidente della Sardegna con 3 061 voti di scarto

(Di mercoledì 20 marzo 2024) AGI - Con 334.160, pari al 45,39% Alessandra Todde è stata proclamata stamaneRegione. I dati definitivi del voto del 25 febbraio scorso sono stati ufficializzati in tarda mattinata dall'Ufficio centrale elettorale in Corte d'appello a Sassari. Paolo Truzzu, candidato del centrodestra, ha riportato 331.099, pari al 44,97%. Todde, del Campo largo del centrosinistra, ha vinto quindi con unodi 3.061. A Renato Soru, candidatoper la Coalizione sarda, sono andate 63.666 preferenze, pari all'8,65%, mentre Lucia Chessa,lista Sardigna R-esiste, ne ha raccolte 7.261, cioè lo 0,99%. Todde ha ottenuto piùdi Truzzu in particolare nei collegi di Cagliari ...

Sardegna, Todde proclamata presidente... anzi no. Il tribunale ribadisce: 'Conteggi ancora in corso': Piccolo giallo in Sardegna sulla proclamazione ufficiale di Alessandra Todde come nuova presidente della Sardegna. Nel pomeriggio si erano infatti diffuse voci sulla proclamazione della neo governatrice ma è stata direttamente la Corte d'Appello ...