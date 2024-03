Dustin Hoffman approda a Lucca per le Riprese del Nuovo Film di Peter Greenaway

(Di mercoledì 20 marzo 2024) La quiete diè stata dolcemente sconvolta dall’arrivo di, celebre attore americano che si trova nella città toscana per girare ildel maestro. Tra un ciak e l’altro,ha trovato il tempo per immergersi nella bellezza della città e conquistare i cuori dei suoi abitanti con la sua spontaneità e gentilezza.conquista: il fascino del cinema incontra la vita quotidiana Ledel, che vedrà protagonistaal fianco di Helena Hunt, Alessandro Gassmann, Elena Sofia Ricci, Luca Barbareschi e Neri Marcoré, prenderanno il via il 21 marzo. La suggestiva cornice di ...

Dustin Hoffman ed Helen Hunt sono atterrati a Lucca dove resteranno due mesi per girare il nuovo film di Peter Greenaway, interamente ambientato nella cittadina toscana. In attesa dell'inizio delle ... (movieplayer)

Remo Santini, la rivincita di un assessore che tutti davano per politicamente scomparso e sconfitto - Un giovane Dustin Hoffman correva per le strade di New York e di Central Park. Che effetto le ha fatto vederlo, dopo tanti anni sia pure senza correre, aggirarsi per le vie del centro storico di Lucca ...lagazzettadilucca

Dustin Hoffman avvistato a Lucca! L’attore si rilassa in attesa di cominciare le riprese del nuovo film di Peter Greenaway [FOTO] - Dustin Hoffman sarà protagonista del nuovo film di Peter Greenaway: l'attore è arrivato a Lucca per l'inizio delle riprese.cinematographe

Dustin Hoffman ed Helen Hunt a Lucca per il film Lucca Mortis, bistecche e gelati in attesa delle riprese - Dustin Hoffman ed Helen Hunt sono atterrati a Lucca dove resteranno due mesi per girare il nuovo film di Peter Greenaway, interamente ambientato nella cittadina toscana.movieplayer