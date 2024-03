Dune - Parte Due | Devis Villeneuve | Ecco quale scena è ispirata a Lo Squalo di Spielberg

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Una sequenza in particolare èal celebre film di, di cuiè un grande ammiratore Nel corso di una recente intervista a Vanity Fair, Denisha svelato che unain particolare del suoDue èdirettamente da Lo, il capolavoro di Stevendel 1975. In queste oreDue ha superato i 500 milioni di dollari al box-office mondiale superando gli incassi del primo, uscito nel 2021, che si era fermato a 434 milioni (complice anche la duplice uscita in streaming sull'allora HBO Max). Laè quella che vede ...