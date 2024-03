Droga ed estorsione | cocaina importata da Spagna e Bari e spacciata in città | smantellato cartello della droga

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Tarantini Time QuotidianoSono 22 le misure cautelari notificate dalla Polizia di Taranto nell’ambito di una inchiesta che ha fatto luce su un lucroso giro diin. Il gip Francesco Maccagnano, su richiesta del pubblico ministero Vittoria Petronella, ha disposto la custodia in carcere per 8 persone e 9 ordinanze agli arresti domiciliari, mentre per altri 5 è stata adottato l’obbligo di firma presso gli uffici di polizia giudiziaria. A vario titolo sono contestati i reati di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti ed.La– soprattutto hascisc e– venivadallao dalla provincia die poi distribuita alla rete di spacciatori nel capoluogo ionico. Le indagini ...

