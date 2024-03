Drew McIntyre non si sbilancia sul rinnovo | “E’ importantissimo ma non posso dire altro”

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 20 marzo 2024)è oggettivamente uno dei lottatori più interessanti dell’ultimo periodo in WWE, con un personaggio che ha ripreso vita dopo il turn heel. Lo scozzese, che a Wrestlemania XL darà l’ennesimo assalto al World Heavyweight Title detenuto da Seth Rollins, è al centro dei rumor sul suoda mesi ormai, vista l’ormai prossima scadenza del suo contratto (ad aprile, molto probabilmente, poco dopo lo Showcase of Immortals, secondo alcuni. Entro la fine dell’anno secondo altri). L’ex ICW ha voluto commentare questa situazione recentemente, in un’intervista a The Ringer, nonndosi però troppo ma facendo capire ai fan, oltre che ai dirigenti WWE, la sua posizione in merito: “E’ un qualcosa di veramente importante per me (ilndr). Se ne è parlato ampiamente e da diverso ...