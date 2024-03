Drammatico ritrovamento in provincia di Latina | 49enne morto in casa sua

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Pubblicato il 20 Marzo, 2024 Sabaudia si trova ad affrontare il mistero della tragica scomparsa di un uomo di 49 anni, identificato solo con le iniziali A.B., ritrovatonella propria abitazione situata lungo la Migliara 49. La scoperta è stata fatta ieri pomeriggio, quando i carabinieri, allertati da una segnalazione, sono intervenuti nelladi campagna dell’uomo. Come riportato dai colleghi de Il Messaggero, secondo i primi accertamenti effettuati sul posto, si presume che la causa del decesso possa essere ricondotta a un malore improvviso che ha causato un arresto cardiocircolatorio. Un esame esterno del corpo non ha evidenziato segni di violenza, né sono stati rilevati elementi sospetti all’interno dell’abitazione che potrebbero suggerire circostanze di morte differenti. Nonostante le prime indagini sembrino ...

Sabalenka in campo a Miami: novità sulla morte di Koltsov | VIDEO - ha deciso di non cancellarsi dal tabellone principali del torneo statunitense anche se sta vivendo ore drammatiche per la prematura morte del compagno. L’ex giocatore bielorusso di hockey su ghiaccio, ...tag24

Da sabato nessuna notizia: ritrovato morto vicino ai binari 20enne leccese scomparso ad Amsterdam - Il corpo senza vita di Alessio Giannaccari, 20enne leccese, scomparso ad Amsterdam dallo scorso sabato mattina, è stato ritrovato stamattina dalla ... purtroppo concluse con un Drammatico epilogo. Da ...corrieresalentino

Tragedia ad Amsterdam, ritrovato senza vita il 20enne leccese scomparso da sabato - Il ragazzo, ritrovato senza vita, da qualche mese si era trasferito ad Amsterdam, dove lavorava come cameriere in un ristorante.leccenews24