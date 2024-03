Dramma per Aryna Sabalenka | suicida il fidanzato Koltsov ma la tennista scenderà in campo

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Momenti difficili per: è delle ultime ore la notizia che il suo, l’ex campione bielorusso di hockey su ghiaccio Konstantin, è stato trovato morto in un resort di Miami dopo una caduta dal balcone. Secondo le prime ricostruzioni della polizia del dipartimento di Miami-Dade, lo sportivo, 42 anni, avrebbe commesso un “apparente suicidio”: non risultano, infatti, indizi di coinvolgimento di altre persone. Nonostante il lutto, la numero due del tennis mondiale ha deciso di affrontare ugualmente Paula Badosa al secondo turno ai Miami Open 2024: gli organizzatori del torneo hanno infatti comunicato che la campionessa bielorussa “intende partecipare al torneo mentre i colleghi tennisti le hanno offerto il loro sostegno dopo la morte del suo”, come riportato da Rai ...

