Dramma in città | donna ritrovata senza vita nel suo appartamento

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutonella serata di ieri in via Gentile, a Benevento. Unadi 67enne è stataall’interno della sua abitazione. Era stata la figlia a lanciare l’allarme non riuscendo a contattarla attraverso il telefono. Un familiare ha raggiunto la casa della 67enne, ma anche lui non ha ottenuto risposte e di conseguenza sono stati allertati i soccorsi. Sono dunque intervenuti i Vigili del Fuoco e il personale del 118, ma, quando i caschi rossi sono entrati nell’ed hanno rinvenuta la, per lei purtroppo non c è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri. Sembrerebbe che sia stato un malore a causare il decesso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.