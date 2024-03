Dragon Ball Sparking! Zero | un video gameplay con Goku | Vegeta | Broly e tante informazioni

Su Amazon , in occasione della Festa delle Offerte di Primavera 2024, è possibile recuperare il diorama dell'arena Tenkaichi Budokai in sconto . La Festa delle Offerte di Primavera 2024 su Amazon ... (movieplayer)

Il gameplay di Dragon Ball: Sparking! Zero verrà finalmente mostrato in un trailer in arrivo domani, 20 marzo. Bandai Namco ha annunciato questo appuntamento imperdibile per i fan, che potranno ... (game-experience)