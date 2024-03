Dove mangiare a Pasqua sul Lago di Como I 10 migliori indirizzi scelti dal Gambero Rosso

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Scenario del capolavoro letterario I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni, il Lario con le sue placide acque è unche induce al relax e a ritmi slow, ideale per staccare dalla vita frenetica cittadina, anche se è possibile che nelle festivitàli siano in tanti a sceglierlo come destinazione vacanziera. Percorsi in bicicletta, sport acquatici, gite in barca, turismo culturale, ce n’è per tutti, compresi i buongustai, che possono deliziarsi con piatti pensati apposta per l’occasione. Una sola avvertenza: prenotate per tempo!suldiRistoranti a Bellagio (CO) Alle Darsene di Loppia Ristorante. Proprio all’ingresso della splendida Villa Melzi d’Eril, a pochi passi dal, il locale dello chef e patron Matteo ...