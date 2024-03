Dove mangiare a Pasqua sui Colli Euganei I 12 migliori indirizzi scelti dal Gambero Rosso

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Ideali per staccare la spina e rilassarsi, grazie soprattutto ai vari centri termali come Abano e Montegrotto, tanto per fare solo un paio di nomi, isono ideali anche per gli irriducibili sportivi, grazie all’opportunità di fare trekking, andare in bicicletta, giocare a golf, praticare equitazione. Tante le bellezze da scoprire, storiche e artistiche, a partire dalla splendida Abbazia di Praglia o da Arquà Petrarca, che fa parte dei borghi più Belli d’Italia. Infine, ma non ultima, è una zona con una ricca enogastronomia, che passa dagli eccellenti vini da vitigni autoctoni ai tanti ottimi prodotti del territorio, protagonisti della tavola anche nei giorni disuiRistoranti ad Abano Terme ...