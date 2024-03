Doppia festa per il Versilia dei miracoli La promozione in serie B è una certezza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Con 3 giornate d’anticipo, iltrionfa nel campionato di C1 e centra lanellaB Nazionale. Uno spettacolo, un trionfo, se si pensa che la squadra creata dal direttore generale Matteo Paperini e sapientemente guidata da Luca Roggio in 25 giornate di campionato non ha subito una sola sconfitta vantando anche miglior difesa e miglior attacco del campionato. A una stagione memorabile, poi, c’è anche da aggiungerci la conquista della Coppa Italia RegionaleNiente male per una società nata nel 2012 e che può contare anche su un settore giovanile in espansione. Insomma al Pardini Center di Lido di Camaiore, quartier generale del, non si smette mai di crescere. Decisivo, per la matematica, il 7-2 al Deportivo Chiesanuova con i centri di Tintori 3, Ciardelli 2, Cattani e Gambino. La rosa: il ...