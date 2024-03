Donald Trump vuole espellere il principe Harry dagli Usa | «Ha fatto uso di droghe? La legge è uguale per tutti»

(Di mercoledì 20 marzo 2024)ilUsa. Perché sospetta che il reale britannico abbia mentito sulla sua richiesta di visto riguardo il consumo di droga. Per questo, se vincesse le elezioni presidenziali di novembre, potrebbe ritirarglielo. Perché, ha spiegato in un’intervista alla tv Gb News insieme a Nigel Farage, non merita un trattamento preferenziale rispetto agli altri. L’agenzia di stampa Reuters spiega che chi richiede il visto per gli Stati Uniti sono tenuti a fornire informazioni su eventuali precedenti nell’uso della droga. La risposta può influire sull’esito della domanda. Mentre mentire può comportare sanzioni: tra queste anche la deportazione. In California dal 2020vive in California dal 2020. Ha ammesso che ...

Donald Trump non è in grado di pagare la cauzione da 464 milioni di dollari fissata da un tribunale di New York dopo la condanna a febbraio per frode finanziaria legata al suo impero immobiliare. ... (internazionale)

Washington, 19 marzo 2024 – Donald Trump in una serie di post sulla sua piattaforma social, Truth, è tornato ad attaccare il giudice del tribunale di New York e l’attorney general Letitia James, per ... (quotidiano)

Un attacco al "mito Trump": perché il processo di New York è il più pericoloso per The Donald - La credibilità di Trump come uomo d'affari è la ragione stessa che ha portato quest'uomo, fin dal 2016, a irrompere prepotentemente sulla scena politica americana pretendendo di avocare a sè la ...ilgiornale

Pence nega il suo endorsement a Trump. Ecco perché - Non è l’unico degli ex collaboratori di alto livello che hanno abbandonato Trump. Secondo un’analisi più di 44 ex collaboratori dell’ex presidente hanno preso le distanze. “Non dovrebbe sorprendere ...money

Usa 2024, Biden e Trump vincono le primarie in altri cinque Stati - Joe Biden e Donald Trump hanno vinto le primarie dei partiti democratico e repubblicano che si sono tenute in vista delle prossime elezioni presidenziali in cinque Stati Usa. Biden si è aggiudicato le ...tgcom24.mediaset