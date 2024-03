Docente aggredito e ferito in classe Lo studente è stato sospeso per 10 giorni

“Quando i genitori capiranno che solo un’intesa tra essi e la scuola può contenere l’emergenza educativa in atto, allora quel giorno sarà da celebrarsi come una data rivoluzionaria”. L'articolo ... (orizzontescuola)

Prof aggredito a Porto Torres, la garante: “Serve più sicurezza nelle scuole” - Studente 17enne prima insulta il Docente, poi gli schiaccia la mano con la porta. Lo sfogo del prof: “Mi sono stancato, non si lavora in sicurezza” Di Un grave episodio di aggressione si è verificato ...informazione

Sardegna, professore insultato e aggredito da uno studente di 17 anni - All'Istituto nautico Mario Paglietti di Porto Torres un professore è stato insultato e aggredito da uno studente di 17 anni.notizie

Prof minacciato di morte, aggredito in classe e ferito a una mano da uno studente a Porto Torres - Insultato, minacciato di morte, aggredito in classe e ferito a una mano da uno studente di 17 anni che non ha gradito di essere rimproverato per avere ...gazzettadelsud