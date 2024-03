Divisione regionale 2 Futura | playoff lontani Brinda la Compagnia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Il Faenzaperde 55-66 (6-21; 23-39; 40-52; 55-66) il match con la capolista Aics Forlì e vede appese ad un filo le speranze di conquistare i, dovendo recuperare quattro punti al Bellaria nelle restanti 5 giornate. Vittoria casalinga per ladell’Albero Ravenna in casa con gli Eagles Morciano, superati 77-70 (10-14; 34-34; 54-50). Perde il Faenza Basket Project, caduto 53-71 (13-17; 30-34; 35-57) a Rimini in casa del Tiberius e ormai manca solo la matematica per decretarne la retrocessione. Nel prossimo turno, il Faenza Basket Project ospiterà domenica alle 21 la Libertas Green Forlì, mentre il Faenzasarà di scena mercoledì 27 alle 21.30 a Cattolica. Week end di riposo per ladell’Albero. Il tabellino del Faenza: Guerra 2, Samori M 2, ...