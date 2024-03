Disastro Olimpia | ora rischiano tutti I numeri condannano anche Messina

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Ventinove vittorie e 27 sconfitte. L’ha vinto a malapena poco più delle partite di questa stagione, un bilancio sicuramente non in linea con quelle che potevano essere le aspettative di una stagione dove oltre alla continuità in Italia, a seguito dei due scudetti consecutivi, l’obiettivo era quello di tornare ad essere competitiviin Europa. I dati, invece, sono inconfutabinon era pronta ad inizio anno quando ha perso l’occasione in Supercoppa, non è stata pronta a metà febbraio quando ha perso la finale di Coppa Italia con la strada spianata verso la vittoria, ma fondamentalmente non c’è praticamente mai stato un momento in cui è sembrata esserlo. A gennaio ha conquistato l’accesso alla Final Eight di Coppa Italia all’ultima giornata disponibile faticando ad entrare nelle prime otto e questo non è stato giustificabile ...